В Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады
В регионе опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.
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Крым не будет обращаться к Украине по вопросу возобновления подачи воды и намерен решать проблему с помощью властей России. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подаче воды мы не будем", — приводит его слова РИА "Новости".
Гемпель назвал опасной возможность получения воды из страны, где "власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность". Кроме того, нет никаких гарантий, что вода не будет отравлена, а поток вновь не перекроют.
Глава комитета заявил о необходимости дать водной блокаде правовую оценку и возместить нанесённый региону вред. Также он указал на лицемерие украинских политиков, которые с экранов признаются в любви к крымчанам, а на деле пытаются всеми способами навредить.
По словам главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука, рассматривать вопрос возобновления поставок воды в Крым можно, если на полуострове произойдёт гуманитарная катастрофа, однако этому в любом случае должны предшествовать переговоры.
Ранее Лайф сообщал, что уже в апреле планируется старт бурения первых скважин на дне Азовского моря для обеспечения бесперебойного водоснабжения в Крыму.
Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, совсем недавно власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.
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