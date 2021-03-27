Польша ввела санкции против судов за строительство "Северного потока — 2"

Польша ввела санкции против двух судов, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает BiznesAlert со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры страны Гжегожа Витковского.

По словам чиновника, речь идёт о Krebs Geo и Krebs Jet, которые принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированы в Морской палате города Гданьска в Польше. Замминистра подчеркнул, что документы этих кораблей теперь недействительны, суда будут рассматриваться как единицы, нарушающие санкции, введённые против газопровода.

"С пятницы [26 марта] эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки", — заявил Витковский.

Он подчеркнул, что ни один корабль под польским флагом не может ущемлять экономические интересы Варшавы.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. На сегодняшний день прокладка газовой магистрали находится на завершающем этапе, однако всячески помешать запуску проекта пытаются Соединённые Штаты, периодически вводя новые санкции против компаний, причастных к строительству. Таким образом США защищают собственные экономические интересы, чтобы продавать странам Евросоюза свой сжиженный газ, который будет обходиться им дороже российского. 24 марта Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями Германии, чтобы не допустить окончания строительства.

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