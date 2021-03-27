В Подмосковье на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия нашли тело младенца
Возраст малыша не уточняется.
Фото © Pixabay
В подмосковном Егорьевске сотрудники завода по переработке мусора обнаружили на сортировочной ленте плод человека. По факту произошедшего Прокуратура Московской области организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Егорьевской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего", — отмечается в сообщении.
По имеющейся информации, страшная находка была сделана утром 27 марта на предприятии в деревне Поцелуево. Погибший ребёнок — мальчик. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
А ранее трагедия с младенцем произошла в Волгограде. Там утонул в ванне восьмимесячный малыш, когда его купал брат-подросток. Мать детей в этот момент отлучилась в магазин.
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