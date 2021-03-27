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В Подмосковье на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия нашли тело младенца

Возраст малыша не уточняется.

27 марта 2021, 12:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В подмосковном Егорьевске сотрудники завода по переработке мусора обнаружили на сортировочной ленте плод человека. По факту произошедшего Прокуратура Московской области организовала проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Егорьевской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего", — отмечается в сообщении.

В брянских лесах нашли обугленное тело младенца с пробитой головой

В брянских лесах нашли обугленное тело младенца с пробитой головой

По имеющейся информации, страшная находка была сделана утром 27 марта на предприятии в деревне Поцелуево. Погибший ребёнок — мальчик. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

А ранее трагедия с младенцем произошла в Волгограде. Там утонул в ванне восьмимесячный малыш, когда его купал брат-подросток. Мать детей в этот момент отлучилась в магазин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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