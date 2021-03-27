У Бейонсе украли одежду и аксессуары на миллион долларов
Добычей злоумышленников стали стильные сумочки и платья.
Бейонсе. Фото © ТАСС / Joel C Ryan / Invision / AP
Из складских помещений в Лос-Анджелесе, США, где хранилось имущество популярной американской певицы Бейонсе, неизвестные украли вещи на сумму один миллион долларов. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, в хранилище, где находились вещи Бейонсе, воры залезали уже дважды в этом месяце. При этом, несмотря на то что складские помещения были арендованы продюсерской компанией Parkwood Entertainment, украденные вещи, согласно данным источников, принадлежали певице. В частности, злоумышленники похитили дорогие сумочки и платья. Кроме того, в течение недели после первых ограблений было взломано ещё несколько ячеек в том же складском комплексе — из них воры вынесли вещи, принадлежавшие одному из стилистов исполнительницы.
Как уточняет портал, расследованием кражи сейчас занимается полиция Лос-Анджелеса. Подозреваемых по этому делу пока не нашли.
А ранее Лайф писал, что воры вынесли из квартиры телеведущей Виктории Бони в Монако сумки на 22 миллиона рублей. Шубы и люксовые наряды звезды при этом остались нетронутыми.
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