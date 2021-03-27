У Бейонсе украли одежду и аксессуары на миллион долларов

Из складских помещений в Лос-Анджелесе, США, где хранилось имущество популярной американской певицы Бейонсе, неизвестные украли вещи на сумму один миллион долларов. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, в хранилище, где находились вещи Бейонсе, воры залезали уже дважды в этом месяце. При этом, несмотря на то что складские помещения были арендованы продюсерской компанией Parkwood Entertainment, украденные вещи, согласно данным источников, принадлежали певице. В частности, злоумышленники похитили дорогие сумочки и платья. Кроме того, в течение недели после первых ограблений было взломано ещё несколько ячеек в том же складском комплексе — из них воры вынесли вещи, принадлежавшие одному из стилистов исполнительницы.