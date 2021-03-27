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У Бейонсе украли одежду и аксессуары на миллион долларов

Добычей злоумышленников стали стильные сумочки и платья.

27 марта 2021, 12:36
<p>Бейонсе. Фото © ТАСС / Joel C Ryan / Invision / AP</p>

Бейонсе. Фото © ТАСС / Joel C Ryan / Invision / AP

Из складских помещений в Лос-Анджелесе, США, где хранилось имущество популярной американской певицы Бейонсе, неизвестные украли вещи на сумму один миллион долларов. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, в хранилище, где находились вещи Бейонсе, воры залезали уже дважды в этом месяце. При этом, несмотря на то что складские помещения были арендованы продюсерской компанией Parkwood Entertainment, украденные вещи, согласно данным источников, принадлежали певице. В частности, злоумышленники похитили дорогие сумочки и платья. Кроме того, в течение недели после первых ограблений было взломано ещё несколько ячеек в том же складском комплексе — из них воры вынесли вещи, принадлежавшие одному из стилистов исполнительницы.

Телефонные мошенники по избитой схеме обокрали артиста Большого театра на полмиллиона рублей

Телефонные мошенники по избитой схеме обокрали артиста Большого театра на полмиллиона рублей

Как уточняет портал, расследованием кражи сейчас занимается полиция Лос-Анджелеса. Подозреваемых по этому делу пока не нашли.

А ранее Лайф писал, что воры вынесли из квартиры телеведущей Виктории Бони в Монако сумки на 22 миллиона рублей. Шубы и люксовые наряды звезды при этом остались нетронутыми.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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