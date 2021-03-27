Путин поздравил российских фигуристок с исторической победой на чемпионате мира в Стокгольме

Президент России Владимир Путин поздравил Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову, занявших весь пьедестал почёта на чемпионате мира по фигурному катанию. Комплименты и слова восхищения главы государства опубликованы на сайте Кремля.

"Впервые в истории весь пьедестал почёта в женском фигурном катании за Россией! Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы", — отметил Путин, добавив, что триумф спортсменок в Швеции станет прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм.

Особое внимание российский лидер уделил выступлению Анны Щербаковой, для которой победа на чемпионате мира стала отличным подарком ко дню рождения. Также Путин пожелал юным спортсменкам новых свершений, благополучия и удачи.

Напомним, что фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова сенсационно заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме. Во время выступления Щербакова упала, но в целом её номер был идеальным, и она набрала максимальное количество баллов. Также судей покорил прогресс Трусовой, которая смогла с 12-го места в короткой программе подняться на третье.

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