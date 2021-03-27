Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы за фейки о ковиде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нарвался на блокировку своей страницы в "Фейсбуке" из-за распространения дезинформации о коронавирусе. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Reuters.

"В связи с неоднократными нарушениями наших правил мы также замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения", — сказал сотрудник Facebook Inc.

Поводом послужили посты Мадуро о препарате Carvativir на основе тимьяна. Политик в январе назвал его "чудодейственными каплями", нейтрализующими коронавирус без побочных эффектов. При этом никаких медицинских доказательств лидер Боливарианской Республики не привёл.

Сначала "Фейсбук" удалил видео, где Мадуро расхваливает препарат, сославшись на то, что компания придерживается позиции ВОЗ о том, что на сегодняшний день нет лекарств для лечения CoViD-19, а теперь принял решение о блокировке страницы, которая доступна только для чтения. Сам президент, комментируя новость об удалении видеоролика, называл решение корпорации актом цензуры. Однако страница Мадуро в "Инстаграме" останется.

Ранее Мадуро рассказал, что мечтает вернуться к работе водителем автобуса.

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