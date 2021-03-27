На МКАД BMW влетел в стоявшую на обочине легковушку, есть пострадавшие — видео

Три человека серьёзно пострадали в ДТП на МКАД. Видео © VK / Бутово / Telegram-канал "Новости Москвы"

На 38-м километре МКАД произошла авария, в результате которой серьёзные травмы получили три человека, они госпитализированы. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что в припаркованный на обочине легковой автомобиль "Пежо", около которого находилось три человека, влетел кроссовер BMW X6. Предположительно, пострадавшие меняли колесо. Несовершеннолетнего и женщину на скорой увезли в больницу, 29-летнего мужчину пришлось эвакуировать с места происшествия на вертолёте.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода.

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