На несанкционированных акциях протеста в Минске начались задержания

Несколько человек были задержаны за участие в сегодняшних несанкционированных акциях протеста в Минске. Об этом РИА "Новости" сообщила официальный представитель милиции столицы Белоруссии Наталья Ганусевич.

"Несколько человек к настоящему времени задержаны из-за участия в незаконных акциях. Все противоправные действия будут пресечены", — сказала собеседница агентства, добавив, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях "предусмотрена установленная ответственность".

Ранее начальник Управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил о том, что ведомство возбудило уголовное дело по факту призывов в телеграм-каналах, в том числе признанных в стране экстремистскими, к участию в протестах 27 марта в белорусской столице. Паско подчеркнул, что граждане, которые примут участие в несанкционированных мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Лайф сообщал, что в центр Минска перед акцией оппозиции силовики стянули военную технику. В числе прочего в колоннах находятся водомёты и заградительные машины. Протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

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