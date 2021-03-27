В Белоруссии хотят признать иностранной экстремистской организацией телеграм-канал NEXTA

Следственный комитет Белоруссии инициировал признание телеграм-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией, деятельность которой должна быть запрещена. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение её деятельности на территории Республики Беларусь. Материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе изучения размещённой на ресурсе информации не раз были зафиксированы призывы к протестам, забастовкам, блокировке дорог. Кроме того, уточняется, что Путило и его коллеги работали в организации, офис которой находится в Варшаве, а финансовую поддержку получали за счёт размещения рекламы на экстремистских ресурсах.

Ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссии признали экстремистским сменивший название телеграм-канал NEXTA. Основанием для этого послужило ноябрьское решение суда Партизанского района Минска.

Авторы