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"Сколько Тутберидзе заплатила судьям": Иностранцы оказались в гневе после триумфа наших фигуристок на ЧМ

В то же время нашлись и те, кто остался в восторге от выступления представительниц РФ.

27 марта 2021, 13:05
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Триумф российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме, которые заняли весь пьедестал почёта по итогам турнира женщин-одиночниц, вызвал массу негодования у иностранных болельщиков.

На различных форумах и в соцсетях поклонники фигурного катания недоумевают, как наши спортсменки сумели занять первые три строчки, несмотря на падения и ошибки в произвольной программе.

"Ракета", "императрица" и "королева": как наши фигуристки сотворили чудо в Стокгольме

"Ракета", "императрица" и "королева": как наши фигуристки сотворили чудо в Стокгольме

"Не подиум, а настоящий фестиваль… Трусова — два падения, Туктамышева — одно падение, Щербакова — одно падение", заметил один из пользователей.

Часть поклонников уверена, что на подиуме должна была оказаться американка Карен Чен, которая уступила ставшей третьей Александре Трусовой 8,5 балла. По мнению иностранных зрителей, "русской ракете" сильно завысили оценки, даже несмотря на два падения, которые не помешали ей взять бронзу.

Российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова сенсационно заняли весь пьедестал на ЧМ

Российские фигуристки Щербакова, Туктамышева и Трусова сенсационно заняли весь пьедестал на ЧМ

"Возможно, она сделала четверные, но её программа была ужасной, а её оценки за презентацию — нелепыми. Позор судьям и ISU!" — возмущаются пользователи.

"Подиум должны были взять Карен Чен, Каори Сакамото и Лиза Туктамышева", — отметил другой комментатор.

Трусова ответила на вопрос об уходе от Плющенко

Трусова ответила на вопрос об уходе от Плющенко

Массу гневных комментариев оставили и в адрес чемпионки Анны Щербаковой, а также её тренера Этери Тутберидзе. Иностранные фанаты фигурного катания уверены, что наставница "купила" медаль своей ученице.

"Сколько Тутберидзе заплатила судьям? За игнорирование ребра на лутце? И за скольжение — якобы лучше, чем у Каори Сакамото? И за надбавки на вращениях больше, чем у Сатоко Мияхары", — возмущается один из пользователей.

Некоторые и вовсе искренне считают, что "России не должно быть на чемпионатах мира". Впрочем, были и те, кто восхитился прокатом не только Щербаковой, но и других прекрасных россиянок. Особенно влюбила в себя зарубежных поклонников фигурного катания Елизавета Туктамышева.

"Браво, Лиза! Поздравляю с серебром, ты действительно этого заслуживаешь, я бы даже дал золото! Ты фантастическая фигуристка и фантастическая девушка", — написал один из пользователей.

Фигуристке Щербаковой не хватало российского гимна на церемонии награждения на ЧМ

Фигуристке Щербаковой не хватало российского гимна на церемонии награждения на ЧМ

Впрочем, недовольство иностранных болельщиков отходит на второй план на фоне безоговорочного триумфа российских фигуристок. Напомним, золото забрала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, а бронзу — Александра Трусова. С успехом наших фигуристок поздравил президент России Владимир Путин.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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