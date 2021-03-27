Дзюба снова в старте, Жирков — возвращается: назван состав сборной России на матч со Словенией
Станислав Черчесов решил заменить не только некоторых игроков, но и расстановку нашей команды.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч квалификации ЧМ-2022 против Словении. Встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.
Место в воротах займёт Антон Шунин. В центре обороны с первых минут выйдут Андрей Семёнов, Георгий Джикия и Фёдор Кудряшов. На флангах расположатся Юрий Жирков и Марио Фернандес.
Фото © Twitter / Сборная России
В опорной зоне появится Магомед Оздоев. Чуть выше — трио Далер Кузяев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов. На острие атаки сыграет капитан команды Артём Дзюба.
"Зенит", Австрия и даже Кюрасао: где сейчас участники самого грустного матча сборной России в XXI веке
Напомним, что сборная России в первом матче отбора на мундиаль обыграла команду Мальты (3:1). Наш сегодняшний соперник — Словения — был сильнее команды Хорватии, обыграв финалиста последнего ЧМ со счётом 1:0.
Футбол. Интересное по теме
Российский арбитр Левников встал на одно колено в поддержку темнокожих перед матчем сборной Англии
вчера в 09:49
"Зенит", Австрия и даже Кюрасао: где сейчас участники самого грустного матча сборной России в XXI веке
25 марта, 21:40
Приятнее основы: молодёжная сборная России разгромила Исландию на старте Евро-2021
25 марта, 18:52
Выбор редакции
Американец Чен выиграл ЧМ по фигурному катанию, Коляда — пятый
"Больше времени уделять футболу": Радимов высказался об арбитре Левникове, вставшем на колено в поддержку BLM
"Сколько Тутберидзе заплатила судьям": Иностранцы оказались в гневе после триумфа наших фигуристок на ЧМ
321 судно застряло в очереди на проход через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза
Внук снял, чем закончилась война бабушки с миксером, но смешное фото заставило всех плакать от горя
Комментариев: 0