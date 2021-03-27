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Дзюба снова в старте, Жирков — возвращается: назван состав сборной России на матч со Словенией

Станислав Черчесов решил заменить не только некоторых игроков, но и расстановку нашей команды.

27 марта 2021, 12:56
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч квалификации ЧМ-2022 против Словении. Встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.

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Место в воротах займёт Антон Шунин. В центре обороны с первых минут выйдут Андрей Семёнов, Георгий Джикия и Фёдор Кудряшов. На флангах расположатся Юрий Жирков и Марио Фернандес.

Фото © Twitter / Сборная России

Фото © Twitter / Сборная России

В опорной зоне появится Магомед Оздоев. Чуть выше — трио Далер Кузяев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов. На острие атаки сыграет капитан команды Артём Дзюба.

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Напомним, что сборная России в первом матче отбора на мундиаль обыграла команду Мальты (3:1). Наш сегодняшний соперник — Словения — был сильнее команды Хорватии, обыграв финалиста последнего ЧМ со счётом 1:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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