Дзюба снова в старте, Жирков — возвращается: назван состав сборной России на матч со Словенией

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч квалификации ЧМ-2022 против Словении. Встреча состоится на стадионе "Фишт" в Сочи.

Место в воротах займёт Антон Шунин. В центре обороны с первых минут выйдут Андрей Семёнов, Георгий Джикия и Фёдор Кудряшов. На флангах расположатся Юрий Жирков и Марио Фернандес.

Фото © Twitter / Сборная России

В опорной зоне появится Магомед Оздоев. Чуть выше — трио Далер Кузяев, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов. На острие атаки сыграет капитан команды Артём Дзюба.

Напомним, что сборная России в первом матче отбора на мундиаль обыграла команду Мальты (3:1). Наш сегодняшний соперник — Словения — был сильнее команды Хорватии, обыграв финалиста последнего ЧМ со счётом 1:0.

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