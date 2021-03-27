"Фактически мы уже с ней": Глава ЛНР рассказал, когда Донбасс станет частью России
Жители региона сами сделали свой выбор в 2014 году, отметил он.
Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Александр Река
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Донбасс станет частью России, "когда наступит время". Он подчеркнул, что жители региона ещё в 2014 году выбрали "курс на интеграцию с Россией" и по факту уже находятся с ней.
"Фактически мы уже с ней. Российская Федерация постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы. Это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие. Гуманитарные конвои, "белые КамАЗы" уже стали символом братской помощи России Донбассу", — цитирует слова Пасечника РИА "Новости".
Также глава ЛНР заявил, что ни Донбасс, ни Россия "никогда никому не насаждали русский мир", а всего лишь защищали свой выбор. Вместе с тем Пасечник убеждён, что США активно поддерживают "украинский неофашизм" и в итоге им удалось запугать здравомыслящие силы на Украине.
"Поэтому Донбасс сейчас является, по сути, рупором истинных чаяний и устремлений большинства жителей Украины, которые всегда были частью русского мира", — пояснил он.
А ранее бывшие бойцы Донбасса назвали город, который Украина может потерять следующим. Они отметили, что оппозиция в Незалежной набирает рейтинги.
Напомним, в июле прошлого года был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР приказ о полном прекращении огня в Донбассе. Такой же документ был выдан и на Украине. Однако после этого режим прекращения огня неоднократно нарушался. Так, в начале февраля Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова, а в начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей.
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