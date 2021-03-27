Китай вводит ответные санкции в отношении США и Канады

МИД Китая принял решение ввести ответные санкции в отношении США и Канады из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Ограничения коснутся некоторых физических лиц и организаций, в том числе главы американской Комиссии по международной свободе вероисповедания и члена канадского парламента. КНР призывает США и Канаду исправить "ошибочные действия" по Синьцзяну и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против четырёх граждан Китая и одной организации по обвинению в нарушении прав человека в Синьцзяне. В ответ Пекин внёс в чёрный список десять парламентариев и учёных, а также четыре организации Евросоюза. Позже Китай ввёл ответные санкции против Великобритании. Под ограничения подпали граждане и организации, которые "распространяли ложь и дезинформацию" о Синьцзяне.