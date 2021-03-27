Гинцбург назвал главные преимущества вакцины "Спутник лайт"

Вакцина от коронавируса "Спутник лайт" будет стоить дешевле, чем его старшая версия, и позволит сбить пик заболеваемости. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Безусловно, этот препарат будет стоить намного дешевле, чем "Спутник V", с одной стороны, а с другой стороны, его применение позволит сбить пик заболеваемости", — приводит его слова Пятый канал.

Гинцбург уточнил, что задержка в производстве препарата возникла из-за того, что некоторые производители не так хорошо ориентируются в регуляторике, чтобы с первого раза предоставить полный комплект документов для включения в регистрационное удостоверение. Однако появиться "Спутник лайт" должен уже в ближайшее время, заверил он.

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