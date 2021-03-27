Гинцбург назвал главные преимущества вакцины "Спутник лайт"
Препарат появится в самое ближайшее время.
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Вакцина от коронавируса "Спутник лайт" будет стоить дешевле, чем его старшая версия, и позволит сбить пик заболеваемости. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Безусловно, этот препарат будет стоить намного дешевле, чем "Спутник V", с одной стороны, а с другой стороны, его применение позволит сбить пик заболеваемости", — приводит его слова Пятый канал.
Гинцбург уточнил, что задержка в производстве препарата возникла из-за того, что некоторые производители не так хорошо ориентируются в регуляторике, чтобы с первого раза предоставить полный комплект документов для включения в регистрационное удостоверение. Однако появиться "Спутник лайт" должен уже в ближайшее время, заверил он.
Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. Гинцбург объяснил, чем "Спутник лайт" отличается от вакцины "Спутник V". В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом.
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