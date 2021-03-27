Парень с редким заболеванием снимает жуткие видео, показывая, что он вытворяет без ключиц

В последнее время в "Тиктоке" начали набирать просмотры ролики Кори Беннетта из Индианы, США. Кудрявый парень обычно снимает видео без футболки, и можно было бы снисходительно сделать выводы о причинах такой популярности. Но Кори — совсем не кумир девочек-подростков. Парень родился с редким заболеванием, о котором и рассказывает в соцсетях, пишет Lad Bible.

Видео © TikTok / coreybennett501

Врачи поставили блогеру диагноз "ключично-черепной дизостоз". При нём кости черепа развиваются с дефектами, а ключицы или вовсе отсутствуют, или появляются частично. В "Тиктоке" Кори показывает, что значит жизнь без ключиц. Он может сводить руки перед собой, касаясь одного плеча другим, и выглядит это довольно жутко. Но, несмотря ни на что, ролики парня собирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков, а в комментариях пользователи поражаются его состоянием и просят выполнить какой-нибудь челлендж, например раздавить плечами банку.

Видео © TikTok / coreybennett501

В школе над Кори постоянно смеялись из-за роста, большого черепа и странной речи, поэтому парень решил стать популярным. Он выбрал самый простой способ — "Тикток" — и не прогадал. Теперь блогер объясняет в роликах, что не нужно сторониться людей с таким заболеванием и что они тоже могут добиться успеха. Ярким примером этого может служить как он сам, так и актёр Гейтен Матараццо, который сыграл роль Дастина Хендерсона в сериале "Очень странные дела". Тот в 2016 году признался в интервью, что тоже страдает этим редким заболеванием.

Фото © TikTok / coreybennett501

Мне писали люди со всего мира с таким же диагнозом и благодарили за то, что я освещаю эту тему. Многие поддерживают меня и мои разговоры о бодипозитиве. Разумеется, есть и хейтеры, которые оставляют грубые и злые комментарии, но это не останавливает меня. Я буду продолжать снимать ролики, ведь я знаю, как трудно расти с таким заболеванием Кори Беннетт

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