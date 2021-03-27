321 судно застряло в очереди на проход через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза
При этом к России запросов о помощи в разблокировке водной артерии не поступало.
Фото © Twitter / Seatrade
В настоящий момент 321 судно стоит в очереди на проход через Суэцкий канал (Египет) из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given. Об этом на пресс-конференции в Исмаилии сообщил глава управления водоканала Усама Рабиа.
"Каждому из них предоставляется логистическая поддержка", — указал он.
Ситуация осложнена тем, что ширина канала меньше длины контейнеровоза. С судна уже откачали 9 тысяч тонн балластных вод.
Ранее Лайф писал, что водная артерия была заблокирована из-за контейнеровоза, севшего на мель поперёк русла 23 марта. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, а ширина — 59. Сегодня, 27 марта, контейнеровоз впервые удалось немного сдвинуть с места. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала к России не поступало.
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