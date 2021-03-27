Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

России не поступало запросов о помощи в разблокировке Суэцкого канала

Застрявшее судно пытаются сдвинуть с места уже четыре дня.

27 марта 2021, 12:54
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Mohamed Elshahed</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Mohamed Elshahed

Никаких обращений к России по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала, где застрял гигантский контейнеровоз Ever Given, не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Обращений не было", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Заблокировавший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз удалось сдвинуть с места

Заблокировавший Суэцкий канал гигантский контейнеровоз удалось сдвинуть с места

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.

А аналитики тем временем подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала. Цифра впечатляет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Кремле ответили на вопрос о жалобах на систему здравоохранения в тюрьмах

вчера в 10:35

Польша ввела санкции против судов за строительство "Северного потока — 2"

сегодня в 11:52

321 судно застряло в очереди на проход через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза

сегодня в 14:04

Американец Чен выиграл ЧМ по фигурному катанию, Коляда — пятый

сегодня в 13:56

Внук снял, чем закончилась война бабушки с миксером, но смешное фото заставило всех плакать от горя

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1