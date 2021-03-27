России не поступало запросов о помощи в разблокировке Суэцкого канала

Никаких обращений к России по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала, где застрял гигантский контейнеровоз Ever Given, не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Обращений не было", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.

А аналитики тем временем подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала. Цифра впечатляет.

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