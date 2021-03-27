Политолог оценил назначение Мельниченко врио главы Пензенской области

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с Лайфом прокомментировал указ главы государства Владимира Путина о назначении Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы Пензенской области.

"Выпускник так называемой школы губернаторов. Наличие такой подготовки уже позволяет строить прогноз. До этого выпускники показывают устойчиво эффективные результаты, даже в проблемных регионах", — пояснил эксперт.

Потуремский подчеркнул, что выпускники школы губернаторов обладают высокой компетентностью, способны принимать решения, эффективно использовать и привлекать ресурсы.

Напомним, 26 марта президент России Владимир Путин назначил уроженца Пензы Мельниченко на пост врио главы Пензенской области. С 24 сентября 2017 года он работал в должности председателя Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Также Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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