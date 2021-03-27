"Вези меня, мразь" по-воронежски: неадекватная пассажирка ударила таксиста, плюнула в него и сломала ручку авто — видео
Водитель был спокоен и снимал конфликт на видео, а вот женщина истерила.
Скриншот видео © "Вести Воронеж"
Неадекватная пассажирка такси в Воронеже сломала ручку машины, ударила водителя и плюнула в него. Видео © "Вести Воронеж"
25 марта в Воронеже разгорелся конфликт между пассажиркой и водителем такси. Женщина была недовольна буквально всем — от подачи машины и манеры вождения таксиста до того факта, что тот в итоге отказался её везти. Всё закончилось оскорблениями, отломанной ручкой авто, рукоприкладством и даже плевком в водителя. Видео, снятое мужчиной во время скандала, публикует портал "Вести Воронеж".
Как сообщает издание, в четверг утром женщина вызвала автомобиль "Яндекс.Такси" от улицы Маршала Жукова до Московского проспекта. По словам водителя Юрия, он подъехал к дому пассажирки, но та уже была недовольна тем, что он якобы стоял в другом месте. Во время поездки россиянка начала возмущаться, что такси едет слишком медленно, так как автомобилист "всё время останавливается, пропускает всех подряд и тыкает что-то в телефоне". Тогда Юрий предложил женщине выйти, раз её не устраивают условия поездки, но та наотрез отказалась, потребовав, чтобы её довезли до места назначения.
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Несмотря на агрессивное поведение пассажирки, Юрий держался спокойно, однако решил завершить конфликт и высадить её. В этот момент женщина на повышенных тонах начала требовать, чтобы машину остановили, и угрожать, что сломает ручку двери. Далее она действительно пыталась открыть дверь автомобиля грубыми рывками, параллельно осыпая водителя оскорблениями, а потом даже ударила его по голове.
"Меня водитель не хочет везти, он нервный и не выпускает меня из машины! Я сейчас сломаю ему ручку. Он меня не выпускает из машины! Я в полицию на тебя заявлю! Открой мне дверь, урод!", — кричала женщина кому-то по телефону.
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Так, когда дверь такси наконец открылась, неадекватная пассажирка вышла из машины, а напоследок плюнула в водителя и прокричала ему "Чтоб ты сдох!".
Как позднее рассказал изданию сам Юрий, ручка двери автомобиля такси оказалась отломана. По словам мужчины, автомобиль KIA Rio он взял в аренду, поэтому сразу после инцидента поехал в автопарк и сообщил о случившемся. Ущерб там оценили в 2,5 тысячи рублей и заявили, что будут взыскивать эти деньги с пассажирки. Кроме того, таксист добавил, что уже написал заявление в полицию — он намерен привлечь женщину к ответственности за побои.
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А на днях московские блогеры в шутку угнали такси премиум-класса и стали фигурантами уголовного дела. Один из них заключён под стражу, а двое других посадили под домашний арест.
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