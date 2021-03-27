"Вези меня, мразь" по-воронежски: неадекватная пассажирка ударила таксиста, плюнула в него и сломала ручку авто — видео

Неадекватная пассажирка такси в Воронеже сломала ручку машины, ударила водителя и плюнула в него. Видео © "Вести Воронеж"

25 марта в Воронеже разгорелся конфликт между пассажиркой и водителем такси. Женщина была недовольна буквально всем — от подачи машины и манеры вождения таксиста до того факта, что тот в итоге отказался её везти. Всё закончилось оскорблениями, отломанной ручкой авто, рукоприкладством и даже плевком в водителя. Видео, снятое мужчиной во время скандала, публикует портал "Вести Воронеж".

Как сообщает издание, в четверг утром женщина вызвала автомобиль "Яндекс.Такси" от улицы Маршала Жукова до Московского проспекта. По словам водителя Юрия, он подъехал к дому пассажирки, но та уже была недовольна тем, что он якобы стоял в другом месте. Во время поездки россиянка начала возмущаться, что такси едет слишком медленно, так как автомобилист "всё время останавливается, пропускает всех подряд и тыкает что-то в телефоне". Тогда Юрий предложил женщине выйти, раз её не устраивают условия поездки, но та наотрез отказалась, потребовав, чтобы её довезли до места назначения.

Несмотря на агрессивное поведение пассажирки, Юрий держался спокойно, однако решил завершить конфликт и высадить её. В этот момент женщина на повышенных тонах начала требовать, чтобы машину остановили, и угрожать, что сломает ручку двери. Далее она действительно пыталась открыть дверь автомобиля грубыми рывками, параллельно осыпая водителя оскорблениями, а потом даже ударила его по голове.

"Меня водитель не хочет везти, он нервный и не выпускает меня из машины! Я сейчас сломаю ему ручку. Он меня не выпускает из машины! Я в полицию на тебя заявлю! Открой мне дверь, урод!", — кричала женщина кому-то по телефону.

Так, когда дверь такси наконец открылась, неадекватная пассажирка вышла из машины, а напоследок плюнула в водителя и прокричала ему "Чтоб ты сдох!".

Как позднее рассказал изданию сам Юрий, ручка двери автомобиля такси оказалась отломана. По словам мужчины, автомобиль KIA Rio он взял в аренду, поэтому сразу после инцидента поехал в автопарк и сообщил о случившемся. Ущерб там оценили в 2,5 тысячи рублей и заявили, что будут взыскивать эти деньги с пассажирки. Кроме того, таксист добавил, что уже написал заявление в полицию — он намерен привлечь женщину к ответственности за побои.

А на днях московские блогеры в шутку угнали такси премиум-класса и стали фигурантами уголовного дела. Один из них заключён под стражу, а двое других посадили под домашний арест.

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