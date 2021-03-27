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"Вези меня, мразь" по-воронежски: неадекватная пассажирка ударила таксиста, плюнула в него и сломала ручку авто — видео

Водитель был спокоен и снимал конфликт на видео, а вот женщина истерила.

27 марта 2021, 14:27
<p>Скриншот видео © <a href="https://vestivrn.ru/news/2021/03/27/dovezi-menya-urod-voditel-taksi-snyal-na-video-konflikt-s-passazhirkoi-v-voronezhe/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Вести Воронеж"</a></p>

Скриншот видео © "Вести Воронеж"

Неадекватная пассажирка такси в Воронеже сломала ручку машины, ударила водителя и плюнула в него. Видео © "Вести Воронеж"

25 марта в Воронеже разгорелся конфликт между пассажиркой и водителем такси. Женщина была недовольна буквально всем от подачи машины и манеры вождения таксиста до того факта, что тот в итоге отказался её везти. Всё закончилось оскорблениями, отломанной ручкой авто, рукоприкладством и даже плевком в водителя. Видео, снятое мужчиной во время скандала, публикует портал "Вести Воронеж".

Как сообщает издание, в четверг утром женщина вызвала автомобиль "Яндекс.Такси" от улицы Маршала Жукова до Московского проспекта. По словам водителя Юрия, он подъехал к дому пассажирки, но та уже была недовольна тем, что он якобы стоял в другом месте. Во время поездки россиянка начала возмущаться, что такси едет слишком медленно, так как автомобилист "всё время останавливается, пропускает всех подряд и тыкает что-то в телефоне". Тогда Юрий предложил женщине выйти, раз её не устраивают условия поездки, но та наотрез отказалась, потребовав, чтобы её довезли до места назначения.

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Несмотря на агрессивное поведение пассажирки, Юрий держался спокойно, однако решил завершить конфликт и высадить её. В этот момент женщина на повышенных тонах начала требовать, чтобы машину остановили, и угрожать, что сломает ручку двери. Далее она действительно пыталась открыть дверь автомобиля грубыми рывками, параллельно осыпая водителя оскорблениями, а потом даже ударила его по голове.

"Меня водитель не хочет везти, он нервный и не выпускает меня из машины! Я сейчас сломаю ему ручку. Он меня не выпускает из машины! Я в полицию на тебя заявлю! Открой мне дверь, урод!", — кричала женщина кому-то по телефону.

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Так, когда дверь такси наконец открылась, неадекватная пассажирка вышла из машины, а напоследок плюнула в водителя и прокричала ему "Чтоб ты сдох!".

Как позднее рассказал изданию сам Юрий, ручка двери автомобиля такси оказалась отломана. По словам мужчины, автомобиль KIA Rio он взял в аренду, поэтому сразу после инцидента поехал в автопарк и сообщил о случившемся. Ущерб там оценили в 2,5 тысячи рублей и заявили, что будут взыскивать эти деньги с пассажирки. Кроме того, таксист добавил, что уже написал заявление в полицию он намерен привлечь женщину к ответственности за побои.

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А на днях московские блогеры в шутку угнали такси премиум-класса и стали фигурантами уголовного дела. Один из них заключён под стражу, а двое других посадили под домашний арест.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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