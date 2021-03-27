Скандальный блогер Литвин попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС

Пранкер Михаил Литвин устроил "конкурс" по раскрашиванию тачек и загремел в отдел полиции. Видео © Instagram / mikhail_litvin

Российский блогер Михаил Литвин в очередной раз стал героем скандальной истории, связанной с автомобилями. На этот раз звезда Интернета попала в полицию из-за разрисованной машины и попытки скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сам молодой человек сообщил в "Инстаграме".

Участник акции. Фото © LIFE

Блогер объявил конкурс среди своих подписчиков на самый лучший разукрашенный автомобиль, а для того, чтобы подвести итоги, решил собрать всех участников на Новом Арбате. Однако здесь в планы Литвина вмешались правоохранители. По задумке самого молодого человека, подписчики должны были останавливаться рядом с его помощниками, которые брали бы у них номера телефонов, но, вероятно, это не понравилось правоохранителям.

В сториз блогера видно, что он кричит в окно сотрудникам ГАИ, которые остановили, по всей видимости, кого-то из участников розыгрыша. Как уточнил источник Лайфа, чтобы остановить Литвина, правоохранители организовали погоню.

Отметим, что в полиции протокол составили на его брата Даниила Литвина, его обязали выплатить штраф в размере 500 рублей. А Михаил тем временем попросил всех участников уехать с места проведения акции.

Напомним, в октябре 2020 года Литвин шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes GT63s за 13 млн рублей из-за частых поломок. Его примеру последовал ещё один российский блогер из Новосибирска, уничтожив свой "Мерседес-Гелендваген".

Авторы