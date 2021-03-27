Скандальный блогер Литвин попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС
Молодой человек устроил состязание среди подписчиков, но всё пошло не по его сценарию.
Пранкер Михаил Литвин устроил "конкурс" по раскрашиванию тачек и загремел в отдел полиции. Видео © Instagram / mikhail_litvin
Российский блогер Михаил Литвин в очередной раз стал героем скандальной истории, связанной с автомобилями. На этот раз звезда Интернета попала в полицию из-за разрисованной машины и попытки скрыться от сотрудников ДПС. Об этом сам молодой человек сообщил в "Инстаграме".
Участник акции. Фото © LIFE
Блогер объявил конкурс среди своих подписчиков на самый лучший разукрашенный автомобиль, а для того, чтобы подвести итоги, решил собрать всех участников на Новом Арбате. Однако здесь в планы Литвина вмешались правоохранители. По задумке самого молодого человека, подписчики должны были останавливаться рядом с его помощниками, которые брали бы у них номера телефонов, но, вероятно, это не понравилось правоохранителям.
В сториз блогера видно, что он кричит в окно сотрудникам ГАИ, которые остановили, по всей видимости, кого-то из участников розыгрыша. Как уточнил источник Лайфа, чтобы остановить Литвина, правоохранители организовали погоню.
Отметим, что в полиции протокол составили на его брата Даниила Литвина, его обязали выплатить штраф в размере 500 рублей. А Михаил тем временем попросил всех участников уехать с места проведения акции.
Напомним, в октябре 2020 года Литвин шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes GT63s за 13 млн рублей из-за частых поломок. Его примеру последовал ещё один российский блогер из Новосибирска, уничтожив свой "Мерседес-Гелендваген".
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