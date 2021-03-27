"Ответят перед Богом": Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию

Украинские политики, которые дискредитируют кампанию по вакцинации от ковида, будут отвечать за свои слова "и перед законом, и перед Богом". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, которые вылетают из вашего рта. Ибо за каждое из этих слов непременно придётся отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами", — цитирует пресс-служба слова главы государства.

Зеленский напомнил, что на текущей неделе Украина получила 215 тысяч доз антиковидной вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech. В ближайшие недели ожидается следующая партия препарата, отметил он, добавив, что китайской вакциной привились турецкий президент Тайип Эрдоган и патриарх Варфоломей.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что не менее качественной является индийская антиковидная вакцина CoviShield от AstraZeneca, которая также используется для массовой вакцинации украинцев.



Авторы