"Ответят перед Богом": Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию
Публичные высказывания некоторых людей мешают процессу, отметил он.
Украинские политики, которые дискредитируют кампанию по вакцинации от ковида, будут отвечать за свои слова "и перед законом, и перед Богом". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, которые вылетают из вашего рта. Ибо за каждое из этих слов непременно придётся отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами", — цитирует пресс-служба слова главы государства.
Зеленский напомнил, что на текущей неделе Украина получила 215 тысяч доз антиковидной вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech. В ближайшие недели ожидается следующая партия препарата, отметил он, добавив, что китайской вакциной привились турецкий президент Тайип Эрдоган и патриарх Варфоломей.
Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что не менее качественной является индийская антиковидная вакцина CoviShield от AstraZeneca, которая также используется для массовой вакцинации украинцев.
А ранее депутат от украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин пригрозил увольнением тем украинским медикам, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield. При этом опасения врачей о безопасности данной вакцины вполне обоснованны. Ранее в Одессе 22 медработника почувствовали резкое ухудшение состояния после вакцинации препаратом CoviShield от компании AstraZeneca. После этого страну накрыл массовый отказ от вакцинации. Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко тоже оказался не в восторге от вакцины, назвав её словом на букву "г". А действующему главе государства Владимиру Зеленскому нормально — он сам демонстративно привился индийской разработкой.
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