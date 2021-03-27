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"Ответят перед Богом": Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию

Публичные высказывания некоторых людей мешают процессу, отметил он.

27 марта 2021, 14:52
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/uchast-prezidenta-u-forumi-osvita-ukrayini-2021-strategichni-3833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Украины</a></p>

Фото © Официальный сайт президента Украины

Украинские политики, которые дискредитируют кампанию по вакцинации от ковида, будут отвечать за свои слова "и перед законом, и перед Богом". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, которые вылетают из вашего рта. Ибо за каждое из этих слов непременно придётся отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент — решайте сами", — цитирует пресс-служба слова главы государства.

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Зеленский напомнил, что на текущей неделе Украина получила 215 тысяч доз антиковидной вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech. В ближайшие недели ожидается следующая партия препарата, отметил он, добавив, что китайской вакциной привились турецкий президент Тайип Эрдоган и патриарх Варфоломей.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что не менее качественной является индийская антиковидная вакцина CoviShield от AstraZeneca, которая также используется для массовой вакцинации украинцев.

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А ранее депутат от украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин пригрозил увольнением тем украинским медикам, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield. При этом опасения врачей о безопасности данной вакцины вполне обоснованны. Ранее в Одессе 22 медработника почувствовали резкое ухудшение состояния после вакцинации препаратом CoviShield от компании AstraZeneca. После этого страну накрыл массовый отказ от вакцинации. Экс-президент Незалежной Пётр Порошенко тоже оказался не в восторге от вакцины, назвав её словом на букву "г". А действующему главе государства Владимиру Зеленскому нормально — он сам демонстративно привился индийской разработкой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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