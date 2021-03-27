"Колоссальный труд многих людей": Захарова сравнила триумф российских фигуристок и подлодок
Она назвала это совпадение удивительным.
Коллаж © LIFE. Скриншот © LIFE / Минобороны РФ, © ТАСС / Наталия Федосенко
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала тройной подиум российских фигуристок на чемпионате мира, сравнив их с тремя атомными подлодками, впервые одновременно всплывшими на поверхность.
"Удивительно, но факт. В один день три российские фигуристки и три российские атомные подводные лодки покорили лёд", — написала Захарова в "Фейсбуке".
Дипломат уточнила, что оба события произошли впервые, а за ними стоял колоссальный труд многих людей.
"Вспоминайте этот день всякий раз, когда будете слушать очередную порцию ереси об обоснованности санкций. Их цель в одном — остановить наше развитие", — заметила она.
Напомним, 26 марта в ходе арктической экспедиции "Умка-2021" впервые в истории три российские атомные подводные лодки всплыли на поверхность в ограниченном районе радиусом 300 метров. В тот же день три российские фигуристки завоевали медали чемпионата мира, заняв весь пьедестал. Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а замкнула тройку призёров Александра Трусова.
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