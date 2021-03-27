В "Векторе" перечислили преимущества вакцины "Эпиваккорона"
Там заверили, что тщательно отслеживают все известные мутации коронавируса.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" мониторит все известные мутации коронавируса — они не влияют на иммунный ответ, который формирует вакцина "Эпиваккорона". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.
Специалист подчеркнул, что преимущество пептидной вакцины заключается в её конструкции. Это означает безвредность, возможность многократного введения препарата, а также его устойчивость к новым мутациям CoViD-19.
"Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем. Это британский, южноафриканский, бразильский и калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины", — сказал Рыжиков, отметив, что в период разработки вакцины весной прошлого года учёные "Вектора" работали до 15 часов в сутки.
Напомним, что препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата.
Выбор редакции
Австрийский пенсионер умер на следующий день после прививки вакциной Pfizer
Гинцбург назвал главные преимущества вакцины "Спутник лайт"
"Вези меня, мразь" по-воронежски: неадекватная пассажирка ударила таксиста, плюнула в него и сломала ручку авто — видео
Снежная лавина заблокировала дорогу в три села в Дагестане
Безруков — о традиционных ценностях: Для меня понятие "мамы" и "папы" — святое
Комментариев: 0