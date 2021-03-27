В "Векторе" перечислили преимущества вакцины "Эпиваккорона"

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" мониторит все известные мутации коронавируса — они не влияют на иммунный ответ, который формирует вакцина "Эпиваккорона". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

Специалист подчеркнул, что преимущество пептидной вакцины заключается в её конструкции. Это означает безвредность, возможность многократного введения препарата, а также его устойчивость к новым мутациям CoViD-19.

"Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем. Это британский, южноафриканский, бразильский и калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины", — сказал Рыжиков, отметив, что в период разработки вакцины весной прошлого года учёные "Вектора" работали до 15 часов в сутки.

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