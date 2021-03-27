Британского журналиста разозлили действия полиции во время акции протеста в Бристоле

Протестная акция в Бристоле. Видео © Twitter / MatthewDresch

Журналист британского издания Daily Mirror Мэттью Дреш заявил, что полиция применила к нему грубую силу во время съёмок на пятничной акции протеста в Бристоле. На действия правоохранителей мужчина пожаловался в "Твиттере".

"Полиция напала на меня во время акции протеста в Бристоле, хотя я сказал им, что являюсь представителем прессы. Я уважительно наблюдал за происходящим и не представлял угрозы для сотрудников полиции", — написал Дреш, запостив видеозапись инцидента.

Как можно увидеть на кадрах, один из полицейских как минимум один раз грубо толкнул журналиста и, судя по всему, ударил его (в ролике зафиксирован момент, когда страж порядка замахивается в сторону мужчины дубинкой). При этом Дреш намеренно заглушил звук примерно с середины видео, чтобы "оставить неуслышанным свой крик". Пользователи социальной сети были возмущены описанным инцидентом, а полиция региона Эйвон и Сомерсет, в свою очередь, заявила, что осведомлена о видеозаписи журналиста.

"Нам известно о видео, на котором журналист сталкивается с полицейскими во время вчерашней акции протеста в Бристоле. Мы предпринимаем попытки связаться с ним. Свободная пресса — это краеугольный камень нашей демократии, и мы полностью уважаем первостепенную роль СМИ в справедливом и точном освещении событий", — сказано в опубликованном в "Твиттере" сообщении полиции.

По данным полиции Соединённого Королевства, во вчерашней акции протеста в Бристоле приняли участие более тысячи человек. После того как в правоохранителей стали кидать яйца, стеклянные бутылки и другие предметы, силовики начали операцию по разгону протестующих. В ней были задействованы собаки, лошади и полицейский вертолёт.

Пятничная акция стала уже третьей за последнюю неделю. Аналогичное мероприятие, получившее название KillTheBill, обернулось массовыми беспорядками. Тогда молодые британцы, выступающие против расширения прав стражей порядка при разгоне уличных акций, стали поливать полицейских краской, кидать в них всевозможную пиротехнику, а ещё подожгли несколько полицейских автомобилей и разгромили участок. В результате действий протестующих пострадал 21 полицейский, а двое были госпитализированы с переломами.

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