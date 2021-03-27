Австрийский пенсионер умер на следующий день после прививки вакциной Pfizer
Первые осложнения начались ночью.
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В Австрии 88-летний мужчина скончался на следующий день после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.
Отмечается, что пенсионер в среду получил вторую инъекцию вакцины. Предположительно, уже ночью он ощутил первые осложнения, а в четверг мужчина скончался, несмотря на усилия врачей.
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Как указывает издание, связь смерти с вакцинацией пока не установлена, будет проведено вскрытие.
Отметим, что это далеко не первая смерть после прививки препаратом Pfizer в Австрии. 2 марта сообщалось о более 40 подобных случаях.
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