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Снежная лавина заблокировала дорогу в три села в Дагестане

Временный проход планируют открыть уже к сегодняшнему вечеру.

27 марта 2021, 15:35

Фото © Pixabay

В Тляратинском районе Дагестана утром 26 марта сошла лавина, оборвав дорожное сообщение с тремя населёнными пунктами. Об этом сообщает Минтранс региона.

"Утром в Тляратинском районе на 12-м километре автодороги местного значения Тлярата — Камилух до села Кардиб сошла крупная снежная лавина. Дорога перекрыта на протяжении 200 метров", — говорится в записи.

Заблокированными оказались сёла Кардиб, Хадиял и Гиндиб. Для расчистки дорог переброшены две единицы техники, ориентировочно временный проход должен открыться уже к вечеру 27 марта.

Только расчистили дорогу: в селе в Дагестане сошла четвёртая лавина — видео

Только расчистили дорогу: в селе в Дагестане сошла четвёртая лавина — видео

Ранее лавина сошла на автомобильную дорогу в Рутульском районе Дагестана, из-за чего девять населённых пунктов оказались заблокированы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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