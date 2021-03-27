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В Петербурге ослеплённая солнцем автоледи сбила трёх человек и собаку на пешеходном переходе — видео

К счастью, тяжёлых травм никто не получил.

27 марта 2021, 16:30

Ослеплённая солнцем автоледи сбила трёх человек и собаку на пешеходном переходе в Питере. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LiveCorr (можно скачать для iOS и Android)

В Санкт-Петербурге женщина за рулём "форда" сбила трёх человек и собаку, пересекавших дорогу по пешеходному переходу. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента инцидента, произошедшего на Инженерной улице.

На кадрах видно, что автомобиль женщины спокойно пересекает зебру, в упор не замечая пешеходов. Как сообщают очевидцы, возможной причиной аварии стала плохая видимость из-за ослепляющих солнечных лучей. К счастью, из-за того, что скорость была небольшой, обошлось без серьёзных травм.

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А ранее Лайф писал, что в Москве задержали лихачей, которые мчали по МКАД под лезгинку с открытыми дверями. Как оказалось, за рулём авто находился 26-летний Аздар Алиев. Он и его товарищ-пассажир признались в содеянном и попросили прощения у всех граждан города, а также у сотрудников правоохранительных органов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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