В Петербурге ослеплённая солнцем автоледи сбила трёх человек и собаку на пешеходном переходе — видео
К счастью, тяжёлых травм никто не получил.
В Санкт-Петербурге женщина за рулём "форда" сбила трёх человек и собаку, пересекавших дорогу по пешеходному переходу. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента инцидента, произошедшего на Инженерной улице.
На кадрах видно, что автомобиль женщины спокойно пересекает зебру, в упор не замечая пешеходов. Как сообщают очевидцы, возможной причиной аварии стала плохая видимость из-за ослепляющих солнечных лучей. К счастью, из-за того, что скорость была небольшой, обошлось без серьёзных травм.
А ранее Лайф писал, что в Москве задержали лихачей, которые мчали по МКАД под лезгинку с открытыми дверями. Как оказалось, за рулём авто находился 26-летний Аздар Алиев. Он и его товарищ-пассажир признались в содеянном и попросили прощения у всех граждан города, а также у сотрудников правоохранительных органов.
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