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Россиян предупредили о вероятной отмене чартеров в ОАЭ

Разрешение на перелёты в летнем сезоне пока не выдала ни одна сторона.

27 марта 2021, 16:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Уже с 28 марта российские авиакомпании могут начать отменять чартерные грузо-пассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в ОАЭ. Причинами этого станут до сих пор не выданные разрешения на выполнение перелётов в летнем сезоне полётов, который начинается как раз с завтрашнего дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Так, более 50 тысяч пассажиров могут попасть под отмену рейсов. Некоторые из них, запланировавшие вылет в Дубай на 28-е число, уже получили сообщения, что в расписании могут произойти "значительные изменения".

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Власти ОАЭ не получили разрешения от российской стороны на полёты в Москву и Санкт-Петербург и приняли зеркальное решение. По словам собеседника агентства, авиакомпании не ожидали такого решения и продавали билеты на летний сезон.

Напомним, регулярное авиасообщение с ОАЭ было возобновлено в сентябре прошлого года. Те, кому разрешён въезд в принимающую страну, также могли совершать перелёты на грузо-пассажирских рейсах.

Ранее эксперт рассказал, когда авиаперевозки в России вернутся к прежним значениям.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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