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Украина испытала турецкие беспилотники в небе над Чёрным морем

В этом году ВМС Незалежной получат такие аппараты с улучшенными характеристиками.

27 марта 2021, 15:58
<p>Bayraktar TB2. Фото ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bayraktar_TB2_Runway.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a></p>

Bayraktar TB2. Фото © Wikipedia

Украина использовала турецкие ударные беспилотники Bayraktar над Чёрным морем, чтобы отработать учебные задачи. Об этом сообщает агентство Минобороны страны "АрмияInform".

"Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полёты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Чёрном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на острове расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения ВМС. Например, здесь проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Агентство также напомнило, что в текущем году Украина получит комплекс аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками. Речь идёт, например, об увеличенной дальности полёта.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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