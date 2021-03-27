Украина испытала турецкие беспилотники в небе над Чёрным морем

Украина использовала турецкие ударные беспилотники Bayraktar над Чёрным морем, чтобы отработать учебные задачи. Об этом сообщает агентство Минобороны страны "АрмияInform".

"Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полёты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Чёрном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на острове расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения ВМС. Например, здесь проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Агентство также напомнило, что в текущем году Украина получит комплекс аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками. Речь идёт, например, об увеличенной дальности полёта.

Ранее СМИ узнали о планах Британии потратить миллиарды на гиперзвуковое оружие. Вместе с тем Лондон открыто заявляет о намерении наращивать ядерный арсенал.

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