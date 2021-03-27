Украина испытала турецкие беспилотники в небе над Чёрным морем
В этом году ВМС Незалежной получат такие аппараты с улучшенными характеристиками.
Bayraktar TB2. Фото © Wikipedia
Украина использовала турецкие ударные беспилотники Bayraktar над Чёрным морем, чтобы отработать учебные задачи. Об этом сообщает агентство Минобороны страны "АрмияInform".
"Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полёты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Чёрном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на острове расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения ВМС. Например, здесь проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
Агентство также напомнило, что в текущем году Украина получит комплекс аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками. Речь идёт, например, об увеличенной дальности полёта.
Ранее СМИ узнали о планах Британии потратить миллиарды на гиперзвуковое оружие. Вместе с тем Лондон открыто заявляет о намерении наращивать ядерный арсенал.
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