В Белоруссии на протестах задержали свыше 100 человек

Более 100 человек были доставлены в отделения милиции по всей Белоруссии 27 марта за нарушения общественного порядка. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"По данным на 16:00 (совпадает с мск. — Прим. Лайфа) в целом по стране были задержаны и доставлены в территориальные отделы внутренних дел за нарушение общественного порядка более 100 человек", — рассказала Чемоданова, отметив, что больше всего задержаний было зафиксировано в Минске.

Пресс-секретарь ведомства уточнила, что речь идёт о различных видах нарушения общественного порядка, в том числе пикетировании. При этом в течение дня в республике не было зафиксировано несанкционированных массовых акций, добавила Чемоданова.

Ранее стало известно, что сторонники белорусской оппозиции запланировали возобновление протестных акций. В связи с этим начальник Управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско заявил о том, что ведомство возбудило уголовное дело по факту призывов в телеграм-каналах, в том числе признанных в стране экстремистскими, к участию в протестах 27 марта в белорусской столице. Паско подчеркнул, что граждане, которые примут участие в несанкционированных мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

Авторы