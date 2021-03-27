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Отомстили за Марибор: сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022

Команда Станислава Черчесова сумела уверенно провести первый домашний матч 2021 года.

27 марта 2021, 15:52
<p>Фото © РФС / Михаил Шапаев</p>

Фото © РФС / Михаил Шапаев

После не самого яркого поединка с Мальтой для всех болельщиков была большая загадка: что ждать от сборной России? Тем более что и соперник весьма неприятный. Словения пару дней назад выдала грамотный матч с Хорватией и так же, как и наши, взяла верх. Только ленивый перед матчем не вспоминал 2009 год и Марибор. Кажется, у наших игроков никаких ностальгических настроений не было. Только футбол — и только на победу.

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Команда Станислава Черчесова с первых минут решила не откладывать дело в долгий ящик и бросилась вперёд. К 20-й минуте Ян Облак успел несколько раз показать свой высочайший класс, отразив пару опасных ударов хозяев. Тренер словенцев Матьяж Кек всё больше нервничал, а трибуны всё громче заряжали "Нужен гол!".

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И в итоге он случился. На 26-й минуте забил Артём Дзюба. Нападающий "Зенита" сначала здорово выиграл борьбу на "втором этаже" и скинул мяч Кузяеву, который через мгновение вернул его обратно. Дзюбе оставалось только удачно пробить, что он и сумел сделать.

Не прошло и десяти минут, а дружина Черчесова во второй раз огорчила Яна Облака. Александр Головин мощно пробил из-за штрафной, но мяч после рикошета угодил в перекладину. Однако на отскоке за мяч великолепно поборолся Дзюба. Форвард здорово продавил защиту словенцев и послал мяч в нижний угол — 2:0 при очень симпатичном футболе нашей команды.

Не успели мы отпраздновать, как Йосип Иличич расчехлил свою пушку и зарядил в дальний угол из-за пределов штрафной. Шансов у Шунина взять этот удар было не так много. 2:1 — уж больно памятный счёт для этого противостояния. До свистка на перерыв у Словении было несколько подходов к воротам наших, но отыграться не удалось.

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После паузы хозяева снова были ближе к голу, но в целом скорости заметно упали в сравнении с первой половиной встречи. Как следствие — увеличилось число нарушений и самых разных стыков. По-настоящему выдохнули наши болельщики на 67-й минуте, когда классная атака словенцев завершилась опасным ударом Иличича. Но пробить Шунина у одноклубника Алексея Миранчука не получилось. Ответ наших последовал через несколько минут — Караваев здорово открылся под пас партнёра, но переиграть Облака не сумел.

В концовке было нервно и напряжённо. Словенцы давили и пытались дожать наших, но удача в этот день решила не отворачиваться от нашей сборной. Как итог — яркий первый тайм и не такой пёстрый второй сумели обрадовать 13 008 зрителей на "Фиште" и миллионы — у экранов. Теперь в активе россиян шесть очков из шести возможных. Уверенный старт, не так ли?

Добавим, что впереди у команды Станислава Черчесова непростой выезд в гости к словакам. Матч в Трнаве состоится 30 марта. В прямом эфире его покажет "Матч ТВ", начало трансляции в 21:35.

Квалификация ЧМ-2022

Группа H

Россия — Словения — 2:1 (Дзюба (2) — Иличич)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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