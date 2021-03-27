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В Москве пройдёт традиционная акция "Ночь театров"

В этом году часть мероприятий будет транслироваться в онлайн-режиме.

27 марта 2021, 15:49

Фото © Pixabay

27 марта в Москве в девятый раз пройдёт традиционная акция "Ночь театров". Как отметили в Департаменте культуры столицы, свои программы на мероприятии представят более 130 культурных площадок города.

Кстати, в этом году у театралов будет возможность окультуриться не только очно, но и в онлайн-режиме. Трансляции спектаклей, лекций, а также творческих встреч будут доступны на сайте mos.ru.

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Так, в семь вечера по Москве "Ночь театров" откроет спектакль Юрия Башмета. Кроме того, "Театриум на Серпуховке" и "Электротеатр Станиславский" проведут онлайн-экскурсии. А "Современник" на ночь превратится в территорию Виктора Цоя, так как там будут исследовать феномен популярности музыканта. Также в нескольких столичных театрах пройдут творческие встречи с артистами и постановщиками спектаклей.

А ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможность снятия коронавирусных ограничений в Москве к 9 Мая. При этом он отметил, что в нынешних условиях загадывать что-либо сложно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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