Сенатор напомнил о дополнительных выплатах ветеранам ко Дню Победы

К государственному празднику Дню Победы в России ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные денежные выплаты. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ, сенатор от Курской области Валерий Рязанский в беседе с Ura.ru.

"Все социальные выплаты, которые были предусмотрены, уже проиндексированы. Всё идёт в установленном порядке в соответствии с принятыми законами и утверждённым бюджетом. Что касается дополнительных выплат к 9 мая: материальная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны [будет оказана] — из федерального бюджета", — сказал парламентарий.

Рязанский также отметил, что региональные бюджеты оказывают материальную поддержку ветеранам войны и труженикам тыла. В свою очередь экономист Виталий Кулагин в беседе с агентством спрогнозировал примерную сумму этих выплат. По его словам, ветераны получат от 5 до 10 тысяч рублей единоразово, непосредственно перед самим праздником.

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