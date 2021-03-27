Новоиспечённая супруга Жигунова похвасталась снимком со свадьбы

Виктория Ворожбит окончательно развеяла все сомнения хейтеров о заключении брака с актёром Сергеем Жигуновым, показав свадебный снимок. Кроме того, она сменила фамилию и теперь стала Жигуновой.

Фото © Instagram / vikavorozhbit

Кстати, на опубликованном в "Инстаграме" фото Ворожбит — те самые тюльпаны, которые на днях появились на её странице в соцсети. Тогда она намекнула на значимое событие в личной жизни, а Жигунов следом показал фото с обручальным кольцом.

Подписчики пары тут же принялись поздравлять Викторию со свадьбой и желать долгой и счастливой совместной жизни. "Поздравляю вас от всей души! Вы чудесные оба!", "Очень красивая пара, будьте счастливы!", — написали фолловеры в комментариях под снимком.

Стоит отметить, что изначально поклонники прохладно приняли новую любовь Сергея Жигунова. Ради неё он повторно ушёл из семьи, оставив жену Веру, которая до этого уже простила его роман с Анастасией Заворотнюк. Масла в огонь подлил тот факт, что Виктория — точная копия Анастасии, о чём паре не сообщил только ленивый.

Сергей Жигунов — актёр театра и кино, продюсер и заслуженный артист России. В школе не отличался ни хорошей успеваемостью, ни примерным поведением. Напротив, Жигунов часто срывал уроки и прогуливал занятия. Всё это повлекло за собой исключение из школы после восьмого класса, однако будущий актёр совсем не переживал по этому поводу. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.

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