Жена Дмитрия Диброва показала пышную фигуру в бикини, но в итоге девушку затравили за её вес
Возлюбленная шоумена радикально подошла к вопросу.
31-летняя модель Полина Диброва отправилась вместе с мужем и детьми отдыхать на Мальдивы. Многодетная мама не упустила возможности напомнить в "Инстаграме" о достоинствах своей фигуры.
Супруга 61-летнего Дмитрия Диброва позировала в купальнике с "хищным" принтом, лёжа на шезлонге. Экс-королева красоты похвасталась эффектными бёдрами и изящным бюстом, но, видимо, не все пользователи оказались настроены дружелюбно. Полина заявила в подписи, что на неё обрушилась лавина негатива, и отметила, что будет блокировать оскорбительные комментарии.
Давно не наблюдала [...] в собственном инстаграме, блокирую в секунду 😂🔥 Комменты "жирная", "безработная", "любящая деньги" удаляю ❌
Но поклонники модели тоже не остались в стороне. Они засыпали Полину комплиментами, указав, что для мамы троих детей у неё роскошная фигура.
Красотка, фигура потрясающая😍😍
Девочки, завидуем молча😁 Красотка😘
С такой фигурой мамой после рождения троих богатырей нужно восхищаться❤️
Дмитрий и Полина родились в Ростове-на-Дону. В 2009 году девушка стала для шоумена четвёртой женой и впоследствии подарила ему троих сыновей. Супруги не раз отмечали, что разница в возрасте не мешает им строить семейное счастье.
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