Жена Дмитрия Диброва показала пышную фигуру в бикини, но в итоге девушку затравили за её вес

31-летняя модель Полина Диброва отправилась вместе с мужем и детьми отдыхать на Мальдивы. Многодетная мама не упустила возможности напомнить в "Инстаграме" о достоинствах своей фигуры.

Фото © Instagram / polinadibrova

Супруга 61-летнего Дмитрия Диброва позировала в купальнике с "хищным" принтом, лёжа на шезлонге. Экс-королева красоты похвасталась эффектными бёдрами и изящным бюстом, но, видимо, не все пользователи оказались настроены дружелюбно. Полина заявила в подписи, что на неё обрушилась лавина негатива, и отметила, что будет блокировать оскорбительные комментарии.

Давно не наблюдала [...] в собственном инстаграме, блокирую в секунду 😂🔥 Комменты "жирная", "безработная", "любящая деньги" удаляю ❌ Полина Диброва

Фото © Instagram / polinadibrova

Но поклонники модели тоже не остались в стороне. Они засыпали Полину комплиментами, указав, что для мамы троих детей у неё роскошная фигура.

Красотка, фигура потрясающая😍😍 Paskoianna

Фото © Instagram / polinadibrova

Девочки, завидуем молча😁 Красотка😘 Nata0309

С такой фигурой мамой после рождения троих богатырей нужно восхищаться❤️

Svetlanmichelle

Дмитрий и Полина родились в Ростове-на-Дону. В 2009 году девушка стала для шоумена четвёртой женой и впоследствии подарила ему троих сыновей. Супруги не раз отмечали, что разница в возрасте не мешает им строить семейное счастье.

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