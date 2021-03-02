"Одного таланта недостаточно": Татьяна Васильева призналась, что главные роли получала через постель

Известная 74-летняя советская и российская актриса в последнем интервью раскрыла такие подробности своей жизни, что её поклонникам осталось лишь хлопать глазами. На ютуб-канале "Эмпатия Манучи" артистка рассказала, что многие главные роли в Московском театре сатиры ей доставались потому, что она состояла в отношениях с режиссером Валентином Плучеком.

Фото © YouTube / Эмпатия Манучи

Как можно состояться и игнорировать предложения режиссёра? Это условие этой профессии. <...> Было глупо противиться этому роману. Как можно не отблагодарить его [режиссёра] так, как ему будет приятно? Он мне очень нравился, мы великолепно проводили время Татьяна Васильева

Фото © Instagram / tatyana_vasileva_official

Этот роман продлился 13 лет, а затем пара распалась. Татьяна Григорьевна подозревает, что Плучек начал ревновать её к мужу и детям, поэтому разорвал отношения и уволил её из театра. В то время актриса была замужем за коллегой Георгием Мартиросяном — воспитывала их общую дочь и сына от прошлого брака. Правда, в 1995 году супруги всё же развелись.

Фото © Instagram / tatyana_vasileva_official

Молодым артисткам звезда посоветовала следовать её примеру и не отказываться от предложений режиссёров и продюсеров.

Одного таланта недостаточно. Так много надо успеть, чего тут ломаться? Так просто не бывает, за талант уже давно ничего не получишь Татьяна Васильева

Она отметила, что из-за своих принципов многие талантливые артистки остались в безызвестности. Она сама, например, не обладает нужными чертами характера, чтобы идти напролом несмотря ни на что, поэтому и воспользовалась такой возможностью.

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