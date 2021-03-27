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В парке Горького загорелся двухэтажный склад — видео

Информации о пострадавших нет, пожар уже ликвидировали.

27 марта 2021, 16:34

В парке Горького загорелся двухэтажный склад. Видео © LIFE

В Москве на территории парка Горького на Крымском Валу загорелся склад. Об этом Лайфу сообщил источник.

Возгорание произошло по адресу улица Крымский Вал, 9, стр. 31, уточняет ТАСС. Предварительно, вспыхнул второй этаж двухэтажного здания.

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Как сообщили в МЧС, пожар уже ликвидирован, его площадь составила около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине из больницы эвакуировали около 40 человек из-за пожара в подвале. В момент прибытия сотрудников МЧС в здании горел электродвигатель.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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