Президент ОКР — о победе сборной в отборочном матче на ЧМ-2022: Гол словенцев добавил интриги

Гол, который сборная Словении забила в ворота российской сборной во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу, добавил интриги игре. Таким мнением поделился президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в беседе с ТАСС.

"Самое главное, команда сумела добиться нужного результата, хотя гол, который забили словенцы, добавил интриги и заставил нас нервничать весь второй тайм", — сказал Поздняков.

Он отметил, что, хотя концовка встречи и выдалась беспокойной, команда РФ в целом контролировала игру. Особенно президент ОКР выделил Артёма Дзюбу, который "показал качественный футбол, реализовал практически все моменты". Поздняков подчеркнул, что вся борьба ещё впереди.

Напомним, сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 со счётом 2:1. Команда Станислава Черчесова сумела уверенно провести первый домашний матч 2021 года.

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