Единственным способом "вернуть" Крым является соответствующая спецоперация, заявил украинский политолог Пётр Олещук в статье "Главреда". Однако он отметил, что вмешательство может быть проведено только при хорошей подготовке армии и международной поддержке.

"Мы должны раз и навсегда забыть о том, что кто-то нам что-то отдаст просто так. Этого не будет при "лучшем" российском президенте, потому что так просто не может быть", — пояснил он.

Олещук подчеркнул, что захват полуострова должен проводиться "только при благоприятных условиях". По его словам, главное — это хорошая подготовка. В частности, речь идёт о тренировке армии, приведении военно-промышленного комплекса Незалежной в соответствующее состояние, а также о международной поддержке. Политолог добавил, что других путей "возврата" Крыма уже "нет и не может быть".

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за семь лет в составе России республика получила больше, чем за 25-летний срок под флагом Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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