Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин стал 20-м
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В тройку лидеров вошли также Хэмилтон и Боттас.
Лидером в квалификации первого этапа нового сезона "Формулы-1" — Гран-при Бахрейна — стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который на лучшем круге показал время 1 минута 28,997 секунды.
Вторым (с отставанием 0,388 секунды) стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", а тройку лидеров замкнул его товарищ по команде финн Валттери Боттас, отставший на 0,589 секунды.
Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял 20-е место, не сумев преодолеть первый сегмент квалификации. Отметим, что для гонщика это первый сезон в "Формуле-1". А партнёр россиянина по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.
Гран-при Бахрейна пройдёт в воскресенье, 28 марта.
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