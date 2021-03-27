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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Мазепин стал 20-м

В тройку лидеров вошли также Хэмилтон и Боттас.

27 марта 2021, 17:04
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Лидером в квалификации первого этапа нового сезона "Формулы-1" — Гран-при Бахрейна — стал нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который на лучшем круге показал время 1 минуту 28,997 секунды.

Вторым (с отставанием 0,388 секунды) стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", а тройку лидеров замкнул его товарищ по команде финн Валттери Боттас, отставший на 0,589 секунды.

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Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял 20-е место, не сумев преодолеть первый сегмент квалификации. Отметим, что для гонщика это первый сезон в "Формуле-1". А партнёр россиянина по команде немец Мик Шумахер стал 19-м.

Гран-при Бахрейна пройдёт в воскресенье, 28 марта.

Ранее Лайф рассказывал, что сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 со счётом 2:1. Команда Станислава Черчесова сумела уверенно провести первый домашний матч 2021 года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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