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На Украине темпы вакцинации от ковида оказались сильно ниже запланированных

Сейчас в стране прививают граждан старше 80 лет, медиков и военнослужащих.

27 марта 2021, 17:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Чуть больше месяца назад на Украине стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции, однако темпы её оказались почти в два раза ниже запланированных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Мы отстаём почти в два раза, немного меньше — в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили", — сказал министр в интервью "Радио Свобода"*.

Сейчас, напомнил Степанов, в стране прививают медицинский персонал, военнослужащих и людей старше 80 лет.

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Напомним, ранее на Украине после прививки индийской вакциной скончалось два человека. Сначала умерла военнослужащая, а затем — провизор аптеки военного госпиталя. Из-за проблем поставки индийской вакцины от коронавируса в страну были остановлены.

* Включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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