На Украине темпы вакцинации от ковида оказались сильно ниже запланированных

Чуть больше месяца назад на Украине стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции, однако темпы её оказались почти в два раза ниже запланированных. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Мы отстаём почти в два раза, немного меньше — в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили", — сказал министр в интервью "Радио Свобода"*.

Сейчас, напомнил Степанов, в стране прививают медицинский персонал, военнослужащих и людей старше 80 лет.

Напомним, ранее на Украине после прививки индийской вакциной скончалось два человека. Сначала умерла военнослужащая, а затем — провизор аптеки военного госпиталя. Из-за проблем поставки индийской вакцины от коронавируса в страну были остановлены.

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