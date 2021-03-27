Черчесов — о победе над сборной Словении: Была игра за шесть очков
Наставник также отметил, что в стане соперников имеются игроки мирового уровня.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча второго тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором наша команда обыграла Словению. В беседе с журналистами наставник отметил, что данный поединок имел большое значение.
"Была игра за шесть очков. Словения хорошо сыграла с Хорватией, ехали сюда в хорошем настроении. Мы тоже выиграли, но у Мальты, которая несравнима с Хорватией. Настраивались на такой матч, каким он и получился. Очень агрессивная команда, играют компактно. Есть у них игроки мирового уровня: Иличич, Облак. Готовились к серьёзной игре. У нас игроки тоже такого же класса. Не было сомнений, что будет хорошая игра", — отметил Черчесов.
Главный тренер сборной России также добавил, что на предматчевой установке сказал игрокам о том, что они должны склонить чашу весов в свою сторону. По его мнению, выиграл тот, кто проявил больше характера в игре. Кроме того, Черчесов заметил, что его команде сопутствовала удача.
Напомним, сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 со счётом 2:1. Дублем отметился Артём Дзюба. Команда Станислава Черчесова сумела уверенно провести первый домашний матч 2021 года.
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