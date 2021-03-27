Кубок Гагарина: "Локомотив" в третий раз обыграл ЦСКА и сравнял счёт в серии

Ярославский "Локомотив" вырвал победу у столичного ЦСКА в шестом матче четвертьфинального раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла в Ярославле и закончилась победой хозяев в овертайме — 2:1.

Железнодорожники открыли счёт на седьмой минуте второго периода: Денис Баранцев мощнейшим броском от синей линии реализовал удаление защитника ЦСКА Богдана Киселевича.

Но развить успех в основное время игры подопечным Андрея Скабелки не удалось, хотя моментов для второго взятия ворот ярославцы создали достаточно. Однако армейцы выстояли и дождались своего шанса, который предоставился им на старте третьего периода в виде первого ярославского удаления — Константин Окулов неотразимым броском пробил Эдварда Паскуале.

В основное время команды голов больше не забивали, а на пятой минуте первого овертайма третью победу ярославцам принёс Владимир Ткачёв.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал равным — 3-3. Решающий (седьмой) поединок, который и определит будущего соперника СКА по полуфиналу, пройдёт 29 марта в Москве на "ЦСКА-арене".

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала

"Локомотив" — ЦСКА — 2:1 ОТ (0:0; 1:0; 0:1; 1:0), в серии — 3-3.

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