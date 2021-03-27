В шаге от рекорда: Дзюбе осталось забить один гол, чтобы повторить достижение Кержакова

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба близок к повторению рекорда по количеству голов за национальную команду. Благодаря двум голам, забитым в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со Словенией, в активе Дзюбы стало 29 голов в 49 матчах за сборную. Рекорд же пока принадлежит другому форварду — Александру Кержакову. Он отметился 30 голами за 92 игры в футболке национальной команды.