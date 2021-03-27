В шаге от рекорда: Дзюбе осталось забить один гол, чтобы повторить достижение Кержакова
Сегодня форвард "Зенита" отметился дублем в ворота словенцев.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба близок к повторению рекорда по количеству голов за национальную команду. Благодаря двум голам, забитым в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года со Словенией, в активе Дзюбы стало 29 голов в 49 матчах за сборную. Рекорд же пока принадлежит другому форварду — Александру Кержакову. Он отметился 30 голами за 92 игры в футболке национальной команды.
Отметим, что рекорд Дзюба может повторить или даже превзойти уже в следующем матче России, который запланирован на 30 марта. Наша сборная сыграет на выезде со Словакией.
Напомним, сборная России обыграла Словению в отборе ЧМ-2022 со счётом 2:1. Команда Станислава Черчесова сумела уверенно провести первый домашний матч 2021 года. Сам наставник сборной признался, что игра со словенцами была за шесть очков.
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