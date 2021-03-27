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Россия выиграла общекомандный зачёт ЧМ по фигурному катанию с лучшим результатом за 22 года

В трёх из четырёх дисциплин наши спортсмены становились сильнейшими.

27 марта 2021, 20:24
<p>Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сборная России стала триумфатором общекомандного зачёта чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. В копилке нашей команды оказалось шесть медалей, три из которых — золотые. Этот результат стал лучшим за 22 года.

Победы на турнире добились Анна Щербакова в соревнованиях женщин-одиночниц, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в турнире спортивных пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду.

Есть первое золото: россияне Мишина и Галлямов стали чемпионами мира по фигурному катанию

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Единственную серебряную медаль у нашей сборной завоевала Елизавета Туктамышева, а бронзу взяли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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Стоит отметить, что 22 года назад золотые медали завоёвывали Мария Бутырская, Алексей Ягудин, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, серебро — Евгений Плющенко, а бронзу — Юлия Солдатова. При этом тогда наши спортсмены стали чемпионами во всех видах программы.

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Фигуристы Синицина и Кацалапов принесли России первое за 12 лет золото ЧМ в танцах на льду

Добавим, что чемпионат мира завершится 28 марта показательными выступлениями.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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