Россия выиграла общекомандный зачёт ЧМ по фигурному катанию с лучшим результатом за 22 года

Сборная России стала триумфатором общекомандного зачёта чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме. В копилке нашей команды оказалось шесть медалей, три из которых — золотые. Этот результат стал лучшим за 22 года.

Победы на турнире добились Анна Щербакова в соревнованиях женщин-одиночниц, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в турнире спортивных пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду.

Единственную серебряную медаль у нашей сборной завоевала Елизавета Туктамышева, а бронзу взяли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Стоит отметить, что 22 года назад золотые медали завоёвывали Мария Бутырская, Алексей Ягудин, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, серебро — Евгений Плющенко, а бронзу — Юлия Солдатова. При этом тогда наши спортсмены стали чемпионами во всех видах программы.

Добавим, что чемпионат мира завершится 28 марта показательными выступлениями.

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