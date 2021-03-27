Роналду швырнул капитанскую повязку и ушёл с поля до конца матча с Сербией из-за ошибки судьи

Судьи не засчитали гол Роналду, Португалия не обыграла Сербию, а Криш психанул и выкинул капитанскую повязку 😡



Очень спорный момент в самой концовке матча 🤔



Но как же хорош защитник, сделавший два сейва подряд! 👏 pic.twitter.com/wFAnNYD4AC — Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021

Нападающий и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду со скандалом покинул поле во время матча отбора ЧМ-2022 с Сербией из-за грубой ошибки судьи.

Эпизод случился в самом конце матча. Роналду получил шикарную передачу с левого фланга и переправил мяч в ворота. Однако защитник сербов Стефан Митрович сумел вынести его. Правда, как стало видно на повторе, сделал он это после того, как мяч пересёк линию ворот.

Роналду в этот момент уже начал праздновать гол, но, увидев, что матч продолжается, начал бурно высказывать своё недовольство боковому арбитру. В итоге португальца наказали жёлтой карточкой. После этого Роналду жестами показал, что отказывается участвовать в матче, и, швырнув капитанскую повязку, ушёл с поля.

Добавим, что португальцы вели в игре 2:0, но во втором тайме сборная Сербии сумела отыграться. В итоге матч завершился со счётом 2:2.

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