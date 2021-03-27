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Планы Киева выселять россиян из Крыма сравнили с нашествием рептилоидов

Неожиданное заявление украинского чиновника назвали не имеющим отношения к реальности.

27 марта 2021, 23:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о необходимости выселить из Крыма полмиллиона россиян оторвано от реальности. Об этом заявил Александр Молохов — глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Крыма при Президенте России.

В интервью РИА "Новости" Молохов в шутку отметил, что обсуждать гипотетическое "выселение россиян из Крыма" — это всё равно что разбирать "нашествие рептилоидов на Крещатике".

"В последнее время со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности", — подчеркнул Молохов.

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Напомним, по мнению Резникова, Россия "завезла" в Крым 500 тысяч человек, чтобы "размыть" местное население, а после "возвращения" полуострова Киев якобы выдворит их оттуда.

Отметим, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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