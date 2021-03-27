"Мели, Емеля, твоя неделя": Сенатор пословицей ответил на угрозу Киева "выдворить" россиян из Крыма
И напомнил об украинцах, вернувшихся или переехавших на полуостров за последние семь лет.
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Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о "выдворении" полумиллиона россиян из Крыма является несуразицей. Такое мнение высказал член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
"Резников напоминает персонажа пословицы "Мели, Емеля, твоя неделя". По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы", — приводит его слова РИА "Новости".
Сенатор также рассказал о факте, о котором Резников умолчал. По данным парламентария, за последние семь лет около 100 тысяч граждан Украины вернулись или переехали в Крым, получив гражданство РФ.
"Видимо, стыдно, что их граждане бегут за лучшей жизнью в соседнюю страну", — добавил Цеков.
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Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма.
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