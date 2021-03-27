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Категорий: 18

"На всякий случай": Путин после вакцинации от коронавируса положил на прикроватную тумбочку градусник

Прививку глава государства поставил 23 марта.

27 марта 2021, 17:33
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин рассказал, что после того, как поставил первую часть прививки от коронавируса, перед сном положил рядом с собой градусник.

"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — сказал российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" 27 марта в 22:00 мск.

На данный момент неизвестно, какую именно вакцину поставил Путин.

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Напомним, первую дозу вакцины от коронавируса Владимир Путин поставил 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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