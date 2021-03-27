"На всякий случай": Путин после вакцинации от коронавируса положил на прикроватную тумбочку градусник
Прививку глава государства поставил 23 марта.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин рассказал, что после того, как поставил первую часть прививки от коронавируса, перед сном положил рядом с собой градусник.
"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — сказал российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" 27 марта в 22:00 мск.
На данный момент неизвестно, какую именно вакцину поставил Путин.
Напомним, первую дозу вакцины от коронавируса Владимир Путин поставил 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.
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