"На всякий случай": Путин после вакцинации от коронавируса положил на прикроватную тумбочку градусник

Президент России Владимир Путин рассказал, что после того, как поставил первую часть прививки от коронавируса, перед сном положил рядом с собой градусник.

"Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", — сказал российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир на телеканале "Россия-1" 27 марта в 22:00 мск.

На данный момент неизвестно, какую именно вакцину поставил Путин.

Напомним, первую дозу вакцины от коронавируса Владимир Путин поставил 23 марта. Как сообщили в Кремле, несмотря на прививку, у президента был полноценный рабочий день. Теперь главе государства предстоит ещё один укол вторым компонентом вакцины.

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