Художница создала портрет Моргенштерна из мусора, показав отношение к рэперу

Художница из Уфы Елена Хайбуллина нарисовала портрет известного российского рэпера Моргенштерна с помощью мусора. Свою работу она представила в "Инстаграме".

Отношение к исполнителю Елена выразила одним словом — "помойка". Так, художница создала на полу портрет рэпера из мусора, который вывалила из урны. Лицо музыканта она сложила из шкурок от банана, бутылок из-под питьевого йогурта, салфеток, луковых и картофельных очистков, кожуры мандаринов, семечек и обёрток от шоколадных батончиков.

В своём посте автор "мусорного" произведения поддержала нескольких бойцов ММА, в частности Хабиба Нурмагомедова, публично осудивших кумира подростков и его творчество.

"Я также не остаюсь в стороне, так как сама мама. Я не хочу, чтобы мой ребёнок слышал эту грязь. Мата в текстах его песен больше, чем слов", — написала Хайбуллина.

Также уфимская художница отметила, что очень сожалеет о том, что родители не всегда могут контролировать, какой контент их ребёнок смотрит в Сети. В связи с этим Елена выразила солидарность с бойцами ММА в их стремлении ограничить доступ к песням, в которых оскорбляют людей, а также популяризируют алкоголь и наркотики.

Ранее Лайф уже писал, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал Моргенштерна грязью с экранов и предложил создать специальный надзорный орган, который занимался бы "чисткой" сферы шоу-бизнеса. Спортсмен поддержал бойца Александра Шлеменко, который назвал музыканта чёртом, сделав репост его публикации в своём инстаграме.

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