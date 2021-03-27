Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Художница создала портрет Моргенштерна из мусора, показав отношение к рэперу

Её возмущает мат в текстах исполнителя.

27 марта 2021, 17:28

Скриншот видео © Instagram / evgenia_skovart

Художница из Уфы Елена Хайбуллина нарисовала портрет известного российского рэпера Моргенштерна с помощью мусора. Свою работу она представила в "Инстаграме".

Отношение к исполнителю Елена выразила одним словом — "помойка". Так, художница создала на полу портрет рэпера из мусора, который вывалила из урны. Лицо музыканта она сложила из шкурок от банана, бутылок из-под питьевого йогурта, салфеток, луковых и картофельных очистков, кожуры мандаринов, семечек и обёрток от шоколадных батончиков.

"Не мужчина и не женщина": В Fight Nights назвали Моргенштерна гермафродитом

"Не мужчина и не женщина": В Fight Nights назвали Моргенштерна гермафродитом

В своём посте автор "мусорного" произведения поддержала нескольких бойцов ММА, в частности Хабиба Нурмагомедова, публично осудивших кумира подростков и его творчество.

"Я также не остаюсь в стороне, так как сама мама. Я не хочу, чтобы мой ребёнок слышал эту грязь. Мата в текстах его песен больше, чем слов", — написала Хайбуллина.

Человек и алкоголь: Моргенштерн сделал из своей фамилии товарный знак

Человек и алкоголь: Моргенштерн сделал из своей фамилии товарный знак

Также уфимская художница отметила, что очень сожалеет о том, что родители не всегда могут контролировать, какой контент их ребёнок смотрит в Сети. В связи с этим Елена выразила солидарность с бойцами ММА в их стремлении ограничить доступ к песням, в которых оскорбляют людей, а также популяризируют алкоголь и наркотики.

Ранее Лайф уже писал, что экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал Моргенштерна грязью с экранов и предложил создать специальный надзорный орган, который занимался бы "чисткой" сферы шоу-бизнеса. Спортсмен поддержал бойца Александра Шлеменко, который назвал музыканта чёртом, сделав репост его публикации в своём инстаграме.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Уфе отложили приговор обвинённому в изнасиловании многодетному отцу — судебное следствие возобновилось

вчера в 09:27

Дочь Успенской показала, во что превратилось её лицо после аварии, в которой она потеряла зубы

25 марта, 09:26

Пьяный житель Татарстана наехал на соцработницу и избил её за отказ дать сигарету

сегодня в 18:23

"Час Земли" в столице: Кремль, "Москва-Сити", МГУ и ещё сотни зданий остались без подсветки

сегодня в 18:33

Стало известно, кого дети Киркорова называют мамой

сегодня в 18:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1